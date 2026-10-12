В Финляндии готовы построить масштабные фортификации на границе с Россией

В Финляндии уже провели частичное укрепление восточной границы по примеру стран Балтии и Польши, но масштабные оборонительные сооружения планируют строить только в случае нападения.

Об этом сообщает Yle, передает "Европейская правда".

Финляндия не начала укреплять свою восточную границу заранее, как это сделали страны Балтии и Польша. По мнению бывшего начальника разведки Вооружённых сил Пекки Товери, в Финляндии особенности местности затрудняют продвижение врага, поэтому нападение России здесь было бы более сложным.

"В Финляндии рельеф местности и климат больше благоприятствуют защитнику, чем нападающему. Нападение на финской местности является достаточно сложным", – сказал военный.

По словам Товери, Финляндия поддерживала и развивала свои возможности по укреплению в течение всего послевоенного периода. Последние уроки были извлечены из войны в Украине.

Сегодня финские укрепления в основном строятся из готовых элементов, которые просто собираются в заранее выбранных местах. Таким образом, укрепления можно быстро возвести, если этого потребует ситуация.

Напомним, на польско-российской границе польские военные продемонстрировали участок инженерного заграждения, реализуемого в рамках программы "Восточный щит".

Ранее Эстония, Латвия, Литва и Польша сообщили, что обратятся к Европейскому Союзу за финансированием строительства сети бункеров, заграждений, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.