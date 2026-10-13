ЗМІ: дипломат РФ, висланий з Болгарії за шпигунство, дістав роботу в Сербії

Російський дипломат Александр Красій цього року став акредитованим помічником військового аташе в Сербії – через п’ять років після того, як болгарські ЗМІ повідомили, що його було вислано з країни у зв’язку зі шпигунським скандалом, який спалахнув між Софією та Москвою.

Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa, передає "Європейська правда"

Витік із російських баз даних свідчить про те, що Александр Красій пов’язаний із російською військовою розвідкою.

Розслідування "Радіо Свобода" свідчать, що Красій перебував у Сербії близько року після своєї висилки з Болгарії, але лише у 2026 році він з’явився у дипломатичному списку як помічник військового аташе.

Видворення цього російського дипломата відбулося в розпал розслідування в Болгарії щодо серії вибухів на складах зброї, у скоєнні яких на той час підозрювали громадян Росії.

Москва тоді заперечувала будь-яку причетність до цих інцидентів.

Колишній дипломат та консультант з питань геополітики й безпеки Нікола Луніч заявив "Радіо Свобода", що цей випадок свідчить про те, що ставлення сербських інституцій до цієї проблеми, яка існує вже давно, не змінилося.

"Служби безпеки повинні виконувати свої конституційно визначені обов’язки та захищати державу в плані безпеки та контррозвідки. Ви (Radio Slobodna Evropa) вказували на це ще у 2023 році, але інституції так і не відреагували", – зазначає Луніч.

У попередньому розслідуванні 2023 року балканська служба "Радіо Свобода" виявила трьох російських дипломатів, які розпочали свою дипломатичну місію в Сербії після того, як їх було вислано або внесено до "чорного списку" в країнах ЄС у місяці, що слідували за вторгненням Росії в Україну у 2022 році.

Один із них досі є російським дипломатом у Сербії.

У вересні Угорщина повідомила про рішення щодо видворення 10 співробітників російського посольства за діяльність, яка "є неприйнятною для дипломатів" згідно з Віденською конвенцією.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на початку вересня закликав обмежити свободу пересування російських дипломатів лише тими країнами, де вони акредитовані, а також встановити обмеження на кількість акредитацій.