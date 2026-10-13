СМИ: дипломат РФ, высланный из Болгарии за шпионаж, устроился на работу в Сербии

Российский дипломат Александр Красий в этом году стал аккредитованным помощником военного атташе в Сербии – спустя пять лет после того, как болгарские СМИ сообщили, что он был выслан из страны в связи со шпионским скандалом, разразившимся между Софией и Москвой.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa, передает "Европейская правда"

Утечка из российских баз данных свидетельствует о том, что Александр Красий связан с российской военной разведкой.

Расследования "Радио Свобода" показывают, что Красий находился в Сербии около года после своей высылки из Болгарии, но только в 2026 году он появился в дипломатическом списке в качестве помощника военного атташе.

Выдворение этого российского дипломата произошло в разгар расследования в Болгарии по делу о серии взрывов на складах оружия, в совершении которых на тот момент подозревали граждан России.

Москва тогда отрицала какую-либо причастность к этим инцидентам.

Бывший дипломат и консультант по вопросам геополитики и безопасности Никола Лунич заявил "Радио Свобода", что этот случай свидетельствует о том, что отношение сербских институтов к этой давно существующей проблеме не изменилось.

"Службы безопасности должны выполнять свои конституционно закрепленные обязанности и защищать государство в сфере безопасности и контрразведки. Вы (Radio Slobodna Evropa) указывали на это еще в 2023 году, но институты так и не отреагировали", – отмечает Лунич.

В ходе предыдущего расследования 2023 года балканская служба "Радио Свобода" выявила трех российских дипломатов, которые приступили к выполнению своих дипломатических обязанностей в Сербии после того, как были высланы или внесены в "черный список" в странах ЕС в месяцы, последовавшие за вторжением России в Украину в 2022 году.

Один из них до сих пор является российским дипломатом в Сербии.

В сентябре Венгрия сообщила о решении о высылке 10 сотрудников российского посольства за деятельность, которая "неприемлема для дипломатов" в соответствии с Венской конвенцией.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в начале сентября призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов только теми странами, где они аккредитованы, а также установить ограничения на количество аккредитаций.