Більшість іспанців стривожені, що криза в Сеуті може спровокувати збройний конфлікт з Марокко

На тлі міграційної кризи у іспанському автономному місті Сеута на півночі Африки більшість іспанців побоюються, що поточна напруга може перерости у збройний конфлікт із Марокко.

Про це свідчить проведене у вересні опитування Politico, повідомляє "Європейська правда".

Раптове прибуття понад 70 тисяч мігрантів до іспанської Сеути наприкінці липня посилило критику соціалістичного уряду Педро Санчеса та його підходу до охорони кордону.

Опитування, проведене для Politico незалежною соціологічною компанією PF Global, показало: 58% респондентів вважають, що напруженість навколо Сеути, а також Мелільї, які Рабат вважає окупованими територіями, може спровокувати збройний конфлікт між Іспанією та Марокко протягом наступного десятиліття.

Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер консервативної Народної партії, яка наразі випереджає соціалістів Санчеса в опитуваннях, заявив, що криза була "ініційована та координована Марокко", і що уряд приховав це.

Партія Sumar, молодший партнер в уряді Санчеса, також поставила під сумнів роль Рабата, а в поліцейському звіті стверджувалося, що марокканські агенти допомагали організувати масовий перетин кордону.

Санчес назвав цей наплив атакою на територіальну цілісність Іспанії, але неодноразово відкидав твердження про те, що за цим стоїть Рабат, звинувачуючи натомість контрабандистів.

Проте в опитуванні три чверті іспанців заявили, що Марокко становить реальну загрозу для територіальної цілісності їхньої країни.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.