Большинство испанцев обеспокоены, что кризис в Сеуте может спровоцировать вооруженный конфликт с Марокко

На фоне миграционного кризиса в испанском автономном городе Сеута на севере Африки большинство испанцев опасаются, что нынешняя напряженность может перерасти в вооруженный конфликт с Марокко.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный в сентябре Politico, сообщает "Европейская правда".

Внезапное прибытие более 70 тысяч мигрантов в испанскую Сеуту в конце июля усилило критику социалистического правительства Педро Санчеса и его подхода к охране границы.

Опрос, проведенный для Politico независимой социологической компанией PF Global, показал: 58% респондентов считают, что напряженность вокруг Сеуты, а также Мелильи, которые Рабат считает оккупированными территориями, может спровоцировать вооруженный конфликт между Испанией и Марокко в течение следующего десятилетия.

Альберто Нуньес Фейхоо, лидер консервативной Народной партии, которая в настоящее время опережает социалистов Санчеса в опросах, заявил, что кризис был "инициирован и координирован Марокко", и что правительство это скрыло.

Партия Sumar, младший партнер в правительстве Санчеса, также поставила под сомнение роль Рабата, а в полицейском отчете утверждалось, что марокканские агенты помогали организовать массовый переход границы.

Санчес назвал этот наплыв атакой на территориальную целостность Испании, но неоднократно отвергал утверждения о том, что за этим стоит Рабат, обвиняя вместо этого контрабандистов.

Тем не менее, в опросе три четверти испанцев заявили, что Марокко представляет реальную угрозу для территориальной целостности их страны.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.