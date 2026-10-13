Болгарія зв’язалася з партнерами з ЄС і НАТО після нової атаки дронів на судна біля її вод

Міністерка закордонних справ Болгарії Велислава Петрова повідомила, що перебуває у постійному контакті з партнерами в ЄС та НАТО після нової атаки дронів на торгові судна поблизу територіальних вод країни.

Про це Петрова повідомила у соцмережі Х у вівторок вранці, пише "Європейська правда".

Міністерка наголосила, що повторні напади на торгові судна в безпосередній близькості від територіальних вод Болгарії є абсолютно неприйнятними і становлять грубе порушення міжнародного права та принципів безпечного судноплавства.

"Я перебуваю у постійному контакті з нашими партнерами в ЄС та НАТО. Я вже обговорила з ними необхідність надання допомоги у розслідуванні цих нападів, з’ясуванні походження дронів, а також у посиленні спостереження за нашим повітряним та морським простором і розбудові наших можливостей реагування", – повідомила Петрова.

Вона назвала ці атаки черговою небезпечною ескалацією війни в Україні і закликала підтримати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на її припинення.

У ніч проти 13 жовтня дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло; прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що у зв’язку з атаками на розмову викличуть посла Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок цього нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нові атаки дронів біля берегів Болгарії, внаслідок яких одне судно затонуло.