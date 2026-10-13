Болгария связалась с партнерами из ЕС и НАТО после новой атаки дронов на суда вблизи своих вод

Министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова сообщила, что находится в постоянном контакте с партнерами в ЕС и НАТО после новой атаки дронов на торговые суда вблизи территориальных вод страны.

Об этом Петрова сообщила в соцсети X во вторник утром, пишет "Европейская правда".

Министр подчеркнула, что повторные нападения на торговые суда в непосредственной близости от территориальных вод Болгарии абсолютно неприемлемы и представляют собой грубое нарушение международного права и принципов безопасного судоходства.

"Я нахожусь в постоянном контакте с нашими партнерами в ЕС и НАТО. Я уже обсудила с ними необходимость оказания помощи в расследовании этих нападений, выяснении происхождения дронов, а также в усилении наблюдения за нашим воздушным и морским пространством и развитии наших возможностей реагирования", – сообщила Петрова.

Она назвала эти атаки очередной опасной эскалацией войны в Украине и призвала поддержать все дипломатические усилия, направленные на ее прекращение.

В ночь на 13 октября дроны атаковали два судна у берегов Болгарии, одно из которых затонуло; премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в связи с атаками для беседы будет вызван посол России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате этого нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила новые атаки дронов у берегов Болгарии, в результате которых одно судно затонуло.