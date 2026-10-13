У Єврокомісії нагадали, що не можуть самі зняти процедуру проти Угорщини, розпочату за Орбана

Європейська комісія не може самостійно припинити процедуру за статтею 7 Договору про ЄС щодо Угорщини – рішення про її завершення залежить від Європарламенту, який запустив процедуру, та від держав-членів у Раді ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань демократії, юстиції, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макграт у вівторок, 13 жовтня, перед засіданням Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі.

Єврокомісар заявив, що 13 жовтня представить оцінку Єврокомісії щодо нинішнього стану верховенства права в Угорщині, відзначивши прогрес і співпрацю нового угорського уряду з інституціями ЄС.

Відповідаючи на запитання, чи настав час зняти з порядку денного процедуру за статтею 7 щодо Угорщини, Майкл Макграт наголосив, що це рішення не належить до компетенції Єврокомісії.

"Роль Комісії тут полягає в тому, щоб надати нашу оцінку нинішнього стану справ, і ми, безумовно, зробимо це сьогодні", – заявив Макграт.

Він нагадав, що зупинити процедуру, запущену проти Угорщини – це повноваження інших інституцій.

"Майте на увазі, що саме ця процедура за статтею 7 щодо Угорщини була запущена Європейським парламентом ще у 2018 році, і саме він ухвалив це рішення. Тож саме вони можуть ухвалити таке рішення (про зупинку процедури – "ЄП"). Або ж Рада ЄС може завершити свої обговорення щодо процедури за статтею 7", – пояснив єврокомісар.

Єврокомісар водночас заявив, що за останні місяці ЄС побачив "дуже хороший прогрес" та "відмінну співпрацю" між угорським урядом та інституціями ЄС у питанні відновлення верховенства права.

"Звичайно, завжди залишається більше роботи. Минуло лише кілька місяців відтоді, як новий уряд вступив на посаду", – зазначив він.

Стаття 7 Договору про Європейський Союз дозволяє призупинити дію певних прав держави-члена, зокрема права голосу, якщо відбувається серйозне і постійне порушення державою-членом засадничих цінностей ЄС.

Процедуру за статтею 7(1) Договору про ЄС щодо Угорщини запустив Європейський парламент у вересні 2018 року через ризик серйозного порушення цінностей блоку.

Після того як у травні 2024 року Брюссель закрив аналогічну справу проти Польщі, Угорщина наразі є єдиною державою ЄС, проти якої запущено санкційну процедуру, згідно зі статтею 7 (1) договору про ЄС.

Деталі застосування статті 7 читайте в архівній статті "ЄвроПравди" "Покарання для Угорщини".

Більше про плани ЄС щодо покарання Угорщини Орбана за статтею 7 читайте в статті: Втома від Угорщини. Як Орбан уник санкцій від ЄС та чому шанси на його покарання зросли.