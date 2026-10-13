Европейская комиссия не может самостоятельно прекратить процедуру по статье 7 Договора о ЕС в отношении Венгрии – решение о её завершении зависит от Европарламента, который инициировал процедуру, и от государств-членов в Совете ЕС.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил еврокомиссар по вопросам демократии, юстиции, верховенства права и защиты прав потребителей Майкл Макграт во вторник, 13 октября, перед заседанием Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге.

Еврокомиссар заявил, что 13 октября представит оценку Еврокомиссии относительно нынешнего состояния верховенства права в Венгрии, отметив прогресс и сотрудничество нового венгерского правительства с институтами ЕС.

Отвечая на вопрос, не пора ли снять с повестки дня процедуру по статье 7 в отношении Венгрии, Майкл Макграт подчеркнул, что это решение не входит в компетенцию Еврокомиссии.

"Роль Комиссии здесь заключается в том, чтобы дать нашу оценку текущего положения дел, и мы, безусловно, сделаем это сегодня", – заявил Макграт.

Он напомнил, что приостановить процедуру, инициированную в отношении Венгрии, – полномочия других институтов.

"Имейте в виду, что именно эта процедура по статье 7 в отношении Венгрии была инициирована Европейским парламентом еще в 2018 году, и именно он принял это решение. Поэтому именно они могут принять такое решение (о приостановке процедуры. – "ЕП"). Или же Совет ЕС может завершить свои обсуждения по процедуре в соответствии со статьей 7", – пояснил еврокомиссар.

Еврокомиссар при этом заявил, что за последние месяцы ЕС увидел "очень хороший прогресс" и "отличное сотрудничество" между венгерским правительством и институтами ЕС в вопросе восстановления верховенства права.

"Конечно, всегда остается еще много работы. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как новое правительство начало работу", – отметил он.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности права голоса, если государство-член допускает серьезное и постоянное нарушение основополагающих ценностей ЕС.

Процедуру по статье 7(1) Договора о ЕС в отношении Венгрии инициировал Европейский парламент в сентябре 2018 года из-за риска серьезного нарушения ценностей блока.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия в настоящее время является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура в соответствии со статьей 7 (1) Договора о ЕС.

Подробности применения статьи 7 читайте в архивной статье "ЕвроПравды" "Наказание для Венгрии".

Больше о планах ЕС по наказанию Венгрии Орбана по статье 7 читайте в статье: Усталость от Венгрии. Как Орбан избежал санкций со стороны ЕС и почему шансы на его наказание выросли.