Генсек НАТО відреагував на нові атаки дронів на комерційні судна в Чорному морі

Генсек НАТО Марк Рютте поспілкувався з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим щодо останніх атак на судна комерційного флоту в Чорному морі і пообіцяв "коригувати" заходи оборони у разі потреби.

Про це Рютте написав у вівторок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Генсек запевнив, що НАТО й надалі тісно співпрацюватиме з союзниками в Чорному морі.

"Ми вже посилили нашу присутність уздовж східного флангу і продовжуватимемо стежити за ситуацією з безпекою, коригуючи наші заходи стримування та оборони за потреби", – зауважив Рютте.

У ніч проти 13 жовтня дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло; прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що у зв’язку з атаками на розмову викличуть посла Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок цього нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила нові атаки дронів біля берегів Болгарії, внаслідок яких одне судно затонуло.