Генеральный секретарь НАТО отреагировал на новые атаки дронов на коммерческие суда в Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым последние атаки на суда коммерческого флота в Чёрном море и пообещал "корректировать" меры обороны в случае необходимости.

Об этом Рютте написал во вторник в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Генеральный секретарь заверил, что НАТО и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с союзниками в Черном море.

"Мы уже усилили наше присутствие вдоль восточного фланга и будем продолжать следить за ситуацией с безопасностью, корректируя наши меры сдерживания и обороны при необходимости", – отметил Рютте.

В ночь на 13 октября дроны атаковали два судна у берегов Болгарии, одно из которых затонуло; премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в связи с атаками для беседы будет вызван посол России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате этого нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила новые атаки дронов у берегов Болгарии, в результате которых одно судно затонуло.