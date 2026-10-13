Генеральный секретарь НАТО отреагировал на новые атаки дронов на коммерческие суда в Чёрном море
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудил с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым последние атаки на суда коммерческого флота в Чёрном море и пообещал "корректировать" меры обороны в случае необходимости.
Об этом Рютте написал во вторник в соцсети X, сообщает "Европейская правда".
Генеральный секретарь заверил, что НАТО и в дальнейшем будет тесно сотрудничать с союзниками в Черном море.
"Мы уже усилили наше присутствие вдоль восточного фланга и будем продолжать следить за ситуацией с безопасностью, корректируя наши меры сдерживания и обороны при необходимости", – отметил Рютте.
В ночь на 13 октября дроны атаковали два судна у берегов Болгарии, одно из которых затонуло; премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в связи с атаками для беседы будет вызван посол России.
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате этого нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила новые атаки дронов у берегов Болгарии, в результате которых одно судно затонуло.