Президент Литви відповів на заяву Трампа щодо зміни лідера в Україні

Після заяв очільника Білого дому Дональда Трампа про те, що Україні потрібен новий президент, глава Литви Гітанас Науседа зауважив, що українці мають право на таких керівників, яких вони обрали.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Науседа вказав, що "за нормальних обставин" в Україні вже мали б відбутись президентські вибори.

"І якби був хоча б невеликий проміжок часу, про який сказав сам президент Зеленський – хоча б 60 днів без вогню, – вибори могли б бути проведені, але у жителів України є право на обрання того президента, якого звуть Володимир Зеленський", – зауважив він.

Науседа не став оцінювати, чи є подібні заяви втручанням США у внутрішню політику України.

"Просто це було сказано спонтанно. Я б тут не робив драму з нічого, але було б добре, якби наш великий союзник, ну, просто долучився до того, щоб дати Україні можливість провести вибори", – сказав президент Литви.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп 10 жовтня заявив, що, на його думку, Україні час обрати нового президента.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що обирати президента України мають українці, та сказав, що готовий організувати вибори, якщо Росія погодиться на 60-денне повне припинення вогню.