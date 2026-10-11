Зеленський відповів на вимогу Трампа щодо зміни президента України

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність організувати президентські вибори в Україні, якщо кремлівський правитель Владімір Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар глави Української держави пролунав на тлі того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Україні "час обрати нового лідера".

"Будь ласка, передайте Путіну: дайте нам два місяці, 60 днів повного припинення вогню, 60 днів, і ми організуємо вибори", – сказав Зеленський.

Він також додав, що вибір президента – це "справа українців", і зазначив, що Путін теж хотів би змінити керівництво України.

"Так, ми перебуваємо у стані війни, і провести вибори зараз дійсно складно. Справа не лише в тому, що це абсолютно небезпечно і суперечить нашому законодавству та конституції, але головне – для цього потрібна безпекова інфраструктура, щоб дати людям можливість проголосувати", – підкреслив Зеленський.

Як відомо, Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Це сталося після оголошення Трампом домовленості з главою Кремля Владіміром Путіним про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Після цього Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".