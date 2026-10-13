Президент Литвы ответил на заявление Трампа о смене лидера в Украине

После заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый президент, глава Литвы Гитанас Науседа отметил, что украинцы имеют право на тех руководителей, которых они избрали.

Заявление литовского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Науседа указал, что "при нормальных обстоятельствах" в Украине уже должны были бы состояться президентские выборы.

"И если бы был хотя бы небольшой промежуток времени, о котором говорил сам президент Зеленский – хотя бы 60 дней без боевых действий, – выборы могли бы быть проведены, но у жителей Украины есть право избрать того президента, которого зовут Владимир Зеленский", – отметил он.

Науседа не стал оценивать, являются ли подобные заявления вмешательством США во внутреннюю политику Украины.

"Просто это было сказано спонтанно. Я бы здесь не делал из мухи слона, но было бы хорошо, если бы наш большой союзник просто присоединился к тому, чтобы дать Украине возможность провести выборы", – сказал президент Литвы.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп 10 октября заявил, что, по его мнению, Украине пора избрать нового президента.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что выбирать президента Украины должны украинцы, и сказал, что готов организовать выборы, если Россия согласится на 60-дневное полное прекращение огня.