Саміт ЄС обговорить ескалацію атак на судна у Чорному морі

Лідери ЄС на саміті наприкінці цього тижня обговорять посилення атак на цивільні судна у Чорному морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Євроради Антоніу Кошта у вівторок в соцмережі Х.

За його словами, ЄС висловлює повну солідарність з Болгарією у зв’язку з атаками на вантажні судна біля її узбережжя, що сталися минулої ночі.

Кошта констатував, що кількість нападів на цивільні та торговельні судна в Чорному морі зростає.

"Такі дії є абсолютно неприйнятними. Європейська рада розгляне цю ситуацію та ескалацію гібридних кампаній Росії на своєму засіданні, яке відбудеться наприкінці цього тижня", – повідомив глава Євроради.

У ніч проти 13 жовтня дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло; прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що у зв’язку з атаками на розмову викличуть посла Росії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок цього нападу Росії на торгові судна поблизу територіальних вод Болгарії постраждали громадяни України, а також Азербайджану.

Генсек НАТО Марк Рютте поспілкувався з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим щодо останніх атак на судна комерційного флоту в Чорному морі і пообіцяв "коригувати" заходи оборони у разі потреби.