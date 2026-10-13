На саммите ЕС обсудят эскалацию атак на суда в Чёрном море

Лидеры ЕС на саммите в конце этой недели обсудят усиление атак на гражданские суда в Чёрном море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта во вторник в социальной сети Х.

По его словам, ЕС выражает полную солидарность с Болгарией в связи с нападениями на грузовые суда у ее побережья, произошедшими прошлой ночью.

Кошта констатировал, что количество нападений на гражданские и торговые суда в Черном море растет.

"Такие действия абсолютно неприемлемы. Европейский совет рассмотрит эту ситуацию и эскалацию гибридных кампаний России на своем заседании, которое состоится в конце этой недели", – сообщил глава Евросовета.

В ночь на 13 октября дроны атаковали два судна у берегов Болгарии, одно из которых затонуло; премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что в связи с атаками для беседы будет вызван посол России.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате этого нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пообщался с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым по поводу последних атак на суда коммерческого флота в Чёрном море и пообещал "корректировать" меры обороны в случае необходимости.