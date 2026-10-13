Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, коментуючи угоду між США та Росією щодо поставок дизельного палива, заявила, що це "погана ідея".

Заяву фінської міністерки наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Минулої п’ятниці президент США Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення дозволити імпорт російського дизельного палива.

За його словами, Росія погодилася негайно поставити понад 300 тисяч тонн палива на ринок США та світовий ринок.

Валтонен вказала, що США та інші країни повинні підтримувати Україну.

"Підживлювати російську воєнну машину – погана ідея", – наголосила міністерка.

Нагадаємо, Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".