Глава МИД Финляндии о сделке Трампа с Путиным: подпитывать военную машину – плохая идея

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, комментируя соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива, заявила, что это "плохая идея".

Заявление финской министра приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение разрешить импорт российского дизельного топлива.

По его словам, Россия согласилась немедленно поставить более 300 тысяч тонн топлива на рынок США и мировой рынок.

Валтонен указала, что США и другие страны должны поддерживать Украину.

"Подпитывать российскую военную машину – плохая идея", – подчеркнула министр.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что пообщался с лидером России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".