Переможниця виборів у Швеції каже, що досі не може сформувати уряд

Лідерка шведських соціал-демократів Магдалена Андерссон, яка перемогла на парламентських виборах у вересні, заявила, що їй досі не вдається сформувати уряд.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву політикині наводить SVT.

Лівоцентристський блок Андерссон на виборах 13 вересня отримав 176 місць проти 173 у правої коаліції прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона.

Однак партії-переможниці не можуть дійти згоди щодо того, кому слід дозволити увійти до складу нового уряду.

"Моя загальна оцінка полягає в тому, що прогрес досягнуто, але на цей момент відсутні умови для формування уряду, який би був прийнятним для Риксдагу", – зазначила Андерссон.

Лідерка соціал-демократів зауважила, що цю позицію вона донесла до спікера під час зустрічі.

"Тепер справа за спікером – провести переговори з лідерами інших партій, порадитися з іншими спікерами Риксдагу, а потім запропонувати, як рухати процес далі. Я повідомила спікеру, що готова до голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра", – додала Андерссон.

За її словами, після виборів Швеція опинилася в ситуації парламентського глухого кута.

"Ми вже виходили з таких ситуацій раніше, і зробимо це й цього разу. Для цього партії мають бути конструктивними та чітко зосередитися на вирішенні питань і на тому, чого має досягти новий уряд у сфері конкретної політики. Жодна партія не отримала власної більшості, і жодна партія не отримає всього, чого бажає", – підкреслила Андерссон.

На початку жовтня Андерссон заявила, що наразі не бачить можливості сформувати новий уряд.

Втім згодом їй знову доручили переговори щодо формування уряду.

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