У Швеції соціал-демократам знову доручили переговори щодо формування уряду

Спікер Риксдагу Швеції Андреас Норлен повернув мандат на проведення попередніх переговорів щодо формування нового уряду лідерці соціал-демократів Магдалені Андерссон.

Про це він сказав у п’ятницю, 2 жовтня, цитує SVT, передає "Європейська правда".

Мандат набуде чинності в понеділок, 5 жовтня й Андерссон має прозвітувати про результати переговорів до 12 жовтня. Вона також може звернутися до спікера з проханням продовжити термін.

"На той момент Магдалена Андерссон може або подати свій остаточний звіт, або звернутися з проханням про продовження терміну", – зазначив Норлен.

Після завершення мандата Риксдаг проведе голосування щодо кандидатури прем’єр-міністра.

Рішення знову доручити переговори Норлен пояснив тим, що політичні та парламентські умови не змінилися порівняно з моментом, коли вона вперше отримала цей мандат.

"Можу підтвердити, що основні політичні та парламентські умови зараз є точно такими самими, як і тоді, коли Магдалена Андерссон вперше отримала мандат", – сказав спікер.

Раніше цього тижня Андерссон заявила, що наразі не бачить можливості сформувати новий уряд.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

Лідерці шведських соціал-демократів Магдалені Андерссон було запропоновано очолити переговори про формування нового уряду.

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