Победительница выборов в Швеции заявляет, что до сих пор не может сформировать правительство
Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, победившая на парламентских выборах в сентябре, заявила, что ей до сих пор не удается сформировать правительство.
Как сообщает "Европейская правда", заявление политика цитирует SVT.
Левоцентристский блок Андерссон на выборах 13 сентября получил 176 мест против 173 у правой коалиции премьер-министра Ульфа Кристерссона.
Однако партии-победители не могут прийти к соглашению относительно того, кому следует разрешить войти в состав нового правительства.
"Моя общая оценка заключается в том, что прогресс достигнут, но на данный момент отсутствуют условия для формирования правительства, которое было бы приемлемо для Риксдага", – отметила Андерссон.
Лидер социал-демократов заметила, что эту позицию она донесла до спикера во время встречи.
"Теперь дело за спикером – провести переговоры с лидерами других партий, посоветоваться с другими спикерами Риксдага, а затем предложить, как двигать процесс дальше. Я сообщила спикеру, что готова к голосованию по кандидатуре премьер-министра", – добавила Андерссон.
По её словам, после выборов Швеция оказалась в ситуации парламентского тупика.
"Мы уже выходили из таких ситуаций раньше, и сделаем это и на этот раз. Для этого партии должны проявлять конструктивный подход и четко сосредоточиться на решении вопросов и на том, чего должно достичь новое правительство в сфере конкретной политики. Ни одна партия не получила собственного большинства, и ни одна партия не получит всего, чего хочет", – подчеркнула Андерссон.
В начале октября Андерссон заявила, что на данный момент не видит возможности сформировать новое правительство.
Впрочем, впоследствии ей снова поручили переговоры по формированию правительства.
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