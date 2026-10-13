Победительница выборов в Швеции заявляет, что до сих пор не может сформировать правительство

Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, победившая на парламентских выборах в сентябре, заявила, что ей до сих пор не удается сформировать правительство.

Как сообщает "Европейская правда", заявление политика цитирует SVT.

Левоцентристский блок Андерссон на выборах 13 сентября получил 176 мест против 173 у правой коалиции премьер-министра Ульфа Кристерссона.

Однако партии-победители не могут прийти к соглашению относительно того, кому следует разрешить войти в состав нового правительства.

"Моя общая оценка заключается в том, что прогресс достигнут, но на данный момент отсутствуют условия для формирования правительства, которое было бы приемлемо для Риксдага", – отметила Андерссон.

Лидер социал-демократов заметила, что эту позицию она донесла до спикера во время встречи.

"Теперь дело за спикером – провести переговоры с лидерами других партий, посоветоваться с другими спикерами Риксдага, а затем предложить, как двигать процесс дальше. Я сообщила спикеру, что готова к голосованию по кандидатуре премьер-министра", – добавила Андерссон.

По её словам, после выборов Швеция оказалась в ситуации парламентского тупика.

"Мы уже выходили из таких ситуаций раньше, и сделаем это и на этот раз. Для этого партии должны проявлять конструктивный подход и четко сосредоточиться на решении вопросов и на том, чего должно достичь новое правительство в сфере конкретной политики. Ни одна партия не получила собственного большинства, и ни одна партия не получит всего, чего хочет", – подчеркнула Андерссон.

В начале октября Андерссон заявила, что на данный момент не видит возможности сформировать новое правительство.

Впрочем, впоследствии ей снова поручили переговоры по формированию правительства.

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