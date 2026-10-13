В Нюрнберзі закрили аеропорт після інциденту із супроводом літака винищувачами

У німецькому Нюрнберзі закрили аеропорт після надзвичайної ситуації в повітрі, під час якої пасажирський лайнер з грецького острова Корфу довелось супроводити винищувачам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Focus.

Наразі поліція оточила аеропорт у Нюрнберзі. Через поліцейську операцію виникли обмеження в русі автобусів і метро в напрямку летовища.

"Ми виходимо з припущення про ймовірну надзвичайну ситуацію в повітрі. Однак це ще не підтверджено", – сказав речник поліції.

Поліцейська операція розпочалася незадовго до посадки літака з Корфу. Речник аеропорту повідомив, що літак приземлився безпечно. За інформацією dpa, перед цим було подано сигнал аварійного коду. Для супроводу літака залучили винищувачі Eurofighter, однак згодом вони розвернулися і полетіли назад.

За даними Німецької служби управління повітряним рухом, літак у повітряному просторі Німеччини супроводжували винищувачі тактичного авіаційного крила №74, що базується в Баварії. Там цілодобово напоготові перебувають два Eurofighter, які входять до складу чергової ланки швидкого реагування.

Раніше того ж ранку в аеропорту Нюрнберга також повідомляли про безпілотник. Троє пілотів, незалежні один від одного, заявили, що під час зльоту або посадки бачили об’єкт, який міг бути дроном.

Прикордонна поліція аеропорту Нюрнберга спільно з аеропортом і Німецькою службою управління повітряним рухом негайно розпочала пошукові заходи. Зокрема, залучили поліцейський гелікоптер, однак знайти дрон не вдалося.

Під час першої операції рух літаків зазнав збою. За словами речника аеропорту, затримали шість рейсів. Крім того, два літаки, які прямували до Нюрнберга, перенаправили до Кельна та Праги. Згодом вони змогли продовжити політ до Нюрнберга.

Чи пов’язані між собою два інциденти, наразі невідомо.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь.

Тим часом у німецькому аеропорту "Берлін-Бранденбург" запровадили нову систему виявлення дронів, яка дозволить фіксувати безпілотні апарати в зонах зльоту та посадки.

Крім того, система виявлення дронів з’явиться ще й в аеропортах Штутгарта і Гамбурга.