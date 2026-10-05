У ще двох аеропортах Німеччини з’явилася система виявлення дронів

Федеральне міністерство транспорту розширює систему виявлення дронів у німецьких цивільних аеропортах – тепер вона з’явиться ще й в аеропортах Штутгарта і Гамбурга.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Федеральне міністерство транспорту Німеччини.

Таким чином, тепер сім із восьми великих німецьких цивільних аеропортів будуть оснащені новою системою виявлення в зонах зльоту та посадки. Протягом цього тижня до них приєднається також аеропорт Лейпциг-Галле.

"Якщо поблизу аеропорту з’являється дрон, ми маємо дізнатися про це завчасно. Тому ми послідовно розширюємо системи виявлення дронів у наших аеропортах. Таким чином, усі вісім великих німецьких пасажирських аеропортів будуть оснащені сучасною системою виявлення дронів у зонах зльоту та посадки. Це створює важливу технічну основу для своєчасного виявлення можливих загроз та оперативного інформування відповідних органів", – сказав федеральний міністр транспорту Штеффен Більгер.

Завдяки новій системі Німецька служба управління повітряним рухом може завчасно виявляти дрони у відповідному повітряному просторі та інформувати компетентні органи про можливі загрози для авіаційного руху. Це дозволяє швидше об’єднувати інформацію та завчасно оцінювати можливі небезпечні ситуації.

Наступним кроком стане розширення систем виявлення дронів на решті цивільних аеропортів, що перебувають під управлінням Німецької служби управління повітряним рухом. Постійні системи виявлення мають бути там поступово введені в експлуатацію до кінця січня 2027 року.

Раніше у німецькому аеропорту "Берлін-Бранденбург" запровадили нову систему виявлення дронів, яка дозволить фіксувати безпілотні апарати в зонах зльоту та посадки на ранніх стадіях та інформувати служби про можливі загрози для повітряного руху.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Русского дома" у Берліні.