В Нюрнберге закрыли аэропорт после инцидента с сопровождением самолета истребителями

В немецком Нюрнберге закрыли аэропорт после чрезвычайной ситуации в воздухе, в ходе которой пассажирский лайнер с греческого острова Корфу пришлось сопровождать истребителями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Focus.

В настоящее время полиция оцепила аэропорт в Нюрнберге. Из-за полицейской операции возникли ограничения в движении автобусов и метро в направлении аэропорта.

"Мы исходим из предположения о возможной чрезвычайной ситуации в воздухе. Однако это пока не подтверждено", – сказал представитель полиции.

Полицейская операция началась незадолго до посадки самолета с Корфу. Представитель аэропорта сообщил, что самолет приземлился благополучно. По информации dpa, перед этим был подан сигнал аварийного кода. Для сопровождения самолета были задействованы истребители Eurofighter, однако впоследствии они развернулись и улетели обратно.

По данным Немецкой службы управления воздушным движением, самолет в воздушном пространстве Германии сопровождали истребители тактического авиационного крыла №74, базирующегося в Баварии. Там круглосуточно находятся в состоянии готовности два Eurofighter, входящие в состав дежурного звена быстрого реагирования.

Ранее тем же утром в аэропорту Нюрнберга также сообщали о беспилотнике. Трое пилотов, независимо друг от друга, заявили, что во время взлета или посадки видели объект, который мог быть дроном.

Пограничная полиция аэропорта Нюрнберга совместно с администрацией аэропорта и Немецкой службой управления воздушным движением немедленно приступила к поисковым мероприятиям. В частности, был задействован полицейский вертолёт, однако найти дрон не удалось.

Во время первой операции движение самолетов было нарушено. По словам представителя аэропорта, было задержано шесть рейсов. Кроме того, два самолета, направлявшиеся в Нюрнберг, были перенаправлены в Кёльн и Прагу. Впоследствии они смогли продолжить полет в Нюрнберг.

Связаны ли между собой эти два инцидента, пока неизвестно.

Напомним, 1 сентября Германия обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры.

Между тем в немецком аэропорту "Берлин-Бранденбург" ввели новую систему обнаружения дронов, которая позволит фиксировать беспилотные аппараты в зонах взлёта и посадки.

Кроме того, система обнаружения дронов появится также в аэропортах Штутгарта и Гамбурга.