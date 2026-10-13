Королівське подружжя Іспанії відвідало Сеуту, яка досі бореться з міграційною кризою

Король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція у вівторок розпочали свій перший візит до Сеути, продемонструвавши солідарність із мешканцями цього іспанського міста в Північній Африці, яке стикається з міграційною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

У середу королівське подружжя вирушить до Мелільї – іншого північноафриканського ексклаву Іспанії.

Це буде перший візит іспанського монарха до цих двох міст з часу, коли батько Феліпе, Хуан Карлос I, відвідав їх у 2007 році.

Візит королівського подружжя відбувається після того, як у липні кордон Сеути перетнули близько 80 тисяч мігрантів, у результаті чого загинуло понад 140 осіб.

Хоча більшість людей, які прорвалися через кордон, швидко повернулися, тисячі все ще залишаються в цьому іспанському місті. Невідомо, скільки їх залишилося, хоча мер оцінює їхню кількість у 15 тисяч осіб.

Згідно з офіційним порядком денним, король і королева "продемонструють підтримку з боку Корони інституціям та суспільству Сеути".

AP

Натовпи людей вишикувалися в черги, щоб привітати королівську пару та потиснути їм руки.

Подружжя також зустрінеться з місцевими посадовцями та відвідає школу, розташовану "у багатокультурному середовищі, де поважають різні релігії".

Члени королівської родини також відвідають кладовище, щоб віддати шану людям, які загинули під час спроб перетину кордону 30 та 31 липня. Там поховано десятки неопізнаних мігрантів, які загинули під час перетину кордону.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 70 тисяч мігрантів.

Тим часом опитування показало, що на тлі міграційної кризи більшість іспанців побоюються, що поточна напруга може перерости у збройний конфлікт із Марокко.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.