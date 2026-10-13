Королевская чета Испании посетила Сеуту, где до сих пор борются с миграционным кризисом

Король Испании Фелипе VI и королева Летиция во вторник начали свой первый визит в Сеуту, продемонстрировав солидарность с жителями этого испанского города в Северной Африке, который сталкивается с миграционным кризисом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В среду королевская чета отправится в Мелилью – другой североафриканский эксклав Испании.

Это будет первый визит испанского монарха в эти два города со времени, когда отец Фелипе, Хуан Карлос I, посетил их в 2007 году.

Визит королевской четы происходит после того, как в июле границу Сеуты пересекли около 80 тысяч мигрантов, в результате чего погибло более 140 человек.

Хотя большинство людей, прорвавшихся через границу, быстро вернулись, тысячи все еще остаются в этом испанском городе. Неизвестно, сколько их осталось, хотя мэр оценивает их число в 15 тысяч человек.

Согласно официальной повестке дня, король и королева "продемонстрируют поддержку со стороны Короны институтам и обществу Сеуты".

AP

Толпы людей выстроились в очереди, чтобы поприветствовать королевскую пару и пожать им руки.

Супруги также встретятся с местными чиновниками и посетят школу, расположенную "в мультикультурной среде, где уважают различные религии".

Члены королевской семьи также посетят кладбище, чтобы почтить память людей, погибших при попытках пересечения границы 30 и 31 июля. Там похоронены десятки неопознанных мигрантов, погибших при пересечении границы.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 70 тысяч мигрантов.

Между тем опрос показал, что на фоне миграционного кризиса большинство испанцев опасаются, что нынешняя напряженность может перерасти в вооруженный конфликт с Марокко.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.