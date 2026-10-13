У Франції шукають відповідальних за масштабну кібератаку на супермаркети

Французькі слідчі намагаються знайти відповідальних за кібератаку, яка напередодні вивела з ладу системи охолодження кількох великих мереж супермаркетів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відсутність заяви про відповідальність з боку хакерів або вимоги викупу з боку кіберзлочинців спантеличила слідчих, розповіло джерело, обізнане з ходом розслідування.

Зазвичай такі групи прагнуть швидко монетизувати свої хакерські атаки або привласнити собі заслуги за них з політичною метою, йдеться у публікації.

Кібератака, в результаті якої вручну було змінено температурні режими холодильників у мережах супермаркетів, зокрема Carrefour, Monoprix, Intermarché та Coopérative U, як видається, була досить простою для здійснення, повідомили Reuters троє кіберекспертів.

У вівторок працівники деяких паризьких супермаркетів викидали ящики зі зіпсованим м’ясом та замороженими продуктами у величезні сміттєві контейнери.

Кібератака зачепила щонайменше 350 супермаркетів – це невелика частка від загальної кількості у Франції.

Холодильники, які зазнали впливу атаки, працювали на програмному забезпеченні данської компанії Danfoss.

У понеділок компанія заявила, що багато з уражених пристроїв "досягли кінця терміну експлуатації і більше не отримують оновлень програмного забезпечення чи безпеки" або "працювали на застарілому прошиванні".

Вона зазначила, що "радила клієнтам підтримувати підтримувані системи в актуальному стані за допомогою останнього прошивання та переводити застарілі системи на рішення поточного покоління".

Нещодавно у поліції Діфед-Повіс у Вельсі заявили про кібератаку, яка спричинила порушення роботи деяких систем і могла призвести до несанкціонованого доступу до інформації про співробітників.

Також писали, що невелика французька комуна у Бургундії скаржилася, що за лише один тиждень зазнала сотень тисяч кібератак – у більшості випадків схоже, що зловмисники надсилають запити з Росії.