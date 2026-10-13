Во Франции ищут виновных в масштабной кибератаке на супермаркеты

Французские следователи пытаются найти виновных в кибератаке, которая накануне вывела из строя системы охлаждения нескольких крупных сетей супермаркетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Отсутствие заявления об ответственности со стороны хакеров или требования выкупа со стороны киберпреступников озадачило следователей, рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

Обычно такие группы стремятся быстро монетизировать свои хакерские атаки или присвоить себе заслуги за них в политических целях, говорится в публикации.

Кибератака, в результате которой вручную были изменены температурные режимы холодильников в сетях супермаркетов, в частности Carrefour, Monoprix, Intermarché и Coopérative U, по всей видимости, была достаточно простой для осуществления, сообщили Reuters трое киберэкспертов.

Во вторник сотрудники некоторых парижских супермаркетов выбрасывали ящики с испорченным мясом и замороженными продуктами в огромные мусорные контейнеры.

Кибератака затронула не менее 350 супермаркетов – это небольшая доля от общего количества во Франции.

Холодильники, подвергшиеся атаке, работали на программном обеспечении датской компании Danfoss.

В понедельник компания заявила, что многие из затронутых устройств "достигли конца срока эксплуатации и больше не получают обновлений программного обеспечения или безопасности" либо "работали на устаревшей прошивке".

Она отметила, что "рекомендовала клиентам поддерживать поддерживаемые системы в актуальном состоянии с помощью последней прошивки и переводить устаревшие системы на решения текущего поколения".

Недавно в полиции Дифед-Повис в Уэльсе заявили о кибератаке, которая привела к сбоям в работе некоторых систем и могла привести к несанкционированному доступу к информации о сотрудниках.

Также сообщалось, что небольшая французская коммуна в Бургундии жаловалась, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев, по всей видимости, злоумышленники отправляют запросы из России.