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Білий дім: посолку США в Греції попросили піти з посади

Новини — Вівторок, 13 жовтня 2026, 17:15 — Уляна Кричковська-Богданова

У Білому домі заявили, що попросили посолку США в Греції Кімберлі Гілфойл піти у відставку.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Кеті Захарія у вівторок, 13 жовтня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Раніше джерела стверджували, що американський президент Дональд Трамп зважує звільнення Гілфойл після резонансних повідомлень щодо неї і має ухвалити рішення найближчим часом. 

Йдеться про твердження, що посолка приймала дорогі подарунки та нібито просила гроші в обмін на те, що допоможе сконтактувати з посадовцями американської адміністрації. 

У вівторок, 13 жовтня, Захарія підтвердила, що посолці США у Греції запропонували піти з посади.

"Ми попросили Гілфойл піти у відставку. Вона була чудовим надбанням для нашої команди, і ми бажаємо їй всього найкращого", – додала речниця Білого дому.

Гілфойл чотири роки була нареченою найстаршого сина Трампа

Також з’являлись неофіційні повідомлення, що у березні дипломатка заявила міністру енергетики Греції про причетність США до падіння правоцентристського уряду Румунії і натякнула, що Вашингтон може вчинити так у Греції, якщо вважатиме за потрібне. У грецькому уряді заперечили ці повідомлення.

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