Белый дом: посла США в Греции попросили уйти в отставку

В Белом доме заявили, что попросили посла США в Греции Кимберли Гилфойл уйти в отставку.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария во вторник, 13 октября, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ранее источники утверждали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения Гилфойл после резонансных сообщений о ней и должен принять решение в ближайшее время.

Речь идет об утверждениях, что посол принимала дорогие подарки и якобы просила деньги в обмен на помощь в установлении контактов с должностными лицами американской администрации.

Во вторник, 13 октября, Захария подтвердила, что послу США в Греции предложили уйти с должности.

"Мы попросили Гилфойл уйти в отставку. Она была прекрасным приобретением для нашей команды, и мы желаем ей всего наилучшего", – добавила пресс-секретарь Белого дома.

Гилфойл четыре года была невестой старшего сына Трампа.

Также появлялись неофициальные сообщения о том, что в марте дипломат заявила министру энергетики Греции о причастности США к падению правоцентристского правительства Румынии и намекнула, что Вашингтон может поступить так же в Греции, если сочтёт это необходимым. В греческом правительстве опровергли эти сообщения.