Трамп заперечив припинення надання американських розвідданих Україні

Президент США Дональд Трамп заперечив припинення надання американських розвідувальних даних Україні.

Про це він сказав у вівторок, 13 жовтня, під час спілкування з журналістами, цитує "Європейська правда".

Журналіст запитав у Трампа, чи США припинили ділитися розвідданими з Україною.

"Ні, не припинили. Ми їм допомагали. Але ми справді допомагаємо їм дійти остаточного вирішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася", – відповів на це американський президент.

Раніше медіа повідомляли, нібито посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з українською командою у п’ятницю в Флориді погрожували припиненням надання Україні розвідданих через удари по російських НПЗ.

Джерела агентства Reuters заперечили, що такі погрози лунали.

Своєю чергою глава МЗС Андрій Сибіга запевнив, що Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів.

А президент Володимир Зеленський, коментуючи нещодавні атаки РФ на українські міста, заявив, що про балістичний удар по Києву увечері 12 жовтня не було попередження від партнерів.