Трамп опроверг информацию о прекращении предоставления американских разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о прекращении предоставления американских разведывательных данных Украине.

Об этом он заявил во вторник, 13 октября, во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда".

Журналист спросил у Трампа, прекратили ли США делиться разведданными с Украиной.

"Нет, не прекратили. Мы им помогали. Но мы действительно помогаем им прийти к окончательному решению. Мы хотим, чтобы война закончилась", – ответил на это американский президент.

Ранее СМИ сообщали, что якобы посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Источники агентства Reuters опровергли, что такие угрозы звучали.

В свою очередь глава МИД Андрей Сибига заверил, что Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединённых Штатов.

А президент Владимир Зеленский, комментируя недавние атаки РФ на украинские города, заявил, что о баллистическом ударе по Киеву вечером 12 октября не было предупреждения от партнёров.