Сибига обсудил с главой МИД Германии вопросы оборонного партнерства с украинскими компаниями

Министры иностранных дел Украины и Германии Андрей Сибига и Йоханн Вадефуль обсудили оборонные потребности Украины и сотрудничество немецких компаний с украинскими.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В частности, министры обсудили ситуацию на поле боя, усилия по достижению мира и оборонные потребности Украины, уделив особое внимание защите украинского неба и укреплению наших возможностей дальнего радиуса действия. А также – сотрудничество бизнеса обеих стран в сфере обороны.

"Как ведущий сторонник Украины, Германия также должна возглавить оборонные партнерства с украинскими компаниями. Мы готовы видеть немецкие компании среди лидеров в доступе к украинским технологиям и проектам восстановления", – написал Сибига.

Кроме того, Сибига и Вадефуль обсудили следующие шаги по усилению давления на Москву.

"Я также сообщил ему о жестоких атаках России на гражданских лиц и критическую инфраструктуру. За последнюю неделю погибло не менее 150 гражданских лиц и более 700 получили ранения. В ходе двух последних массированных атак погибло не менее восьми украинских детей", – написал глава украинского МИД.

Ранее, 4 октября, Украина и Германия подписали ряд документов в сфере обороны, безопасности, энергетики и спасательных технологий.

Подписание документов стало частью украинско-немецких встреч высокого уровня 4 октября. Президент Владимир Зеленский заявил, что общая сумма соглашений с Германией составляет более 8,5 млрд евро.

В этот день стало известно, что Германия выделила Украине масштабный пакет помощи на сумму более 1 млрд евро.