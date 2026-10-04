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Україна та Німеччина підписали низку оборонних та енергетичних домовленостей

Новини — Неділя, 4 жовтня 2026, 17:35 — Уляна Кричковська-Богданова

У неділю, 4 жовтня, Україна та Німеччина підписали низку документів у сфері оборони, безпеки, енергетики та рятувальних технологій. 

Підписання відбулося під час українсько-німецького бізнес-форуму, пише кореспондентка "Європейської правди".

Серед домовленостей: закупівля тисяч ракет IRIS-T, нових вогневих модулів і радарів, розвиток безпілотників-перехоплювачів та співпраця в енергетичній галузі. 

Зокрема Міністерство оборони України уклало з німецькою компанією Diehl Defence три меморандуми, які передбачають закупівлю та постачання тисяч ракет IRIS-T, вогневих модулів IRIS-T і додаткових ракет, а також спільну роботу над високоточними артилерійськими боєприпасами.

Окремий меморандум із компанією HENSOLDT стосується закупівлі тактичних радарів, а також систем спостереження.

Ще один документ – лист про наміри з Quantum Systems – передбачає випробування та закупівлю безпілотників-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними БпЛА типу "Шахед". 

А Національна гвардія України домовилася з Quantum Systems та українською Frontline Robotics про локалізацію виробництва українських дронів у Німеччині.

Окремий меморандум ДСНС із компанією Alpha Robotics Germany стосується співпраці у сфері безпілотних систем для пожежогасіння та проведення рятувальних операцій.

У сфері енергетики Україна підписала два меморандуми із Siemens Energy – з Міністерством енергетики та НАК "Нафтогаз України". 

Ще один документ уклали німецькі оператори 50Hertz Transmission і Amprion з НЕК "Укренерго". Домовленості спрямовані на подальшу співпрацю в енергетичному секторі та зміцнення енергетичної безпеки України.

Підписання документів стало частиною українсько-німецьких зустрічей високого рівня 4 жовтня. 

Президент Володимир Зеленський казав, що загальна вага домовленостей з Німеччиною складає понад 8,5 млрд євро.

Цього дня стало відомо, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.

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