Україна та Німеччина підписали низку оборонних та енергетичних домовленостей

У неділю, 4 жовтня, Україна та Німеччина підписали низку документів у сфері оборони, безпеки, енергетики та рятувальних технологій.

Підписання відбулося під час українсько-німецького бізнес-форуму, пише кореспондентка "Європейської правди".

Серед домовленостей: закупівля тисяч ракет IRIS-T, нових вогневих модулів і радарів, розвиток безпілотників-перехоплювачів та співпраця в енергетичній галузі.

Зокрема Міністерство оборони України уклало з німецькою компанією Diehl Defence три меморандуми, які передбачають закупівлю та постачання тисяч ракет IRIS-T, вогневих модулів IRIS-T і додаткових ракет, а також спільну роботу над високоточними артилерійськими боєприпасами.

Окремий меморандум із компанією HENSOLDT стосується закупівлі тактичних радарів, а також систем спостереження.

Ще один документ – лист про наміри з Quantum Systems – передбачає випробування та закупівлю безпілотників-перехоплювачів, призначених для боротьби з реактивними БпЛА типу "Шахед".

А Національна гвардія України домовилася з Quantum Systems та українською Frontline Robotics про локалізацію виробництва українських дронів у Німеччині.

Окремий меморандум ДСНС із компанією Alpha Robotics Germany стосується співпраці у сфері безпілотних систем для пожежогасіння та проведення рятувальних операцій.

У сфері енергетики Україна підписала два меморандуми із Siemens Energy – з Міністерством енергетики та НАК "Нафтогаз України".

Ще один документ уклали німецькі оператори 50Hertz Transmission і Amprion з НЕК "Укренерго". Домовленості спрямовані на подальшу співпрацю в енергетичному секторі та зміцнення енергетичної безпеки України.

Підписання документів стало частиною українсько-німецьких зустрічей високого рівня 4 жовтня.

Президент Володимир Зеленський казав, що загальна вага домовленостей з Німеччиною складає понад 8,5 млрд євро.

Цього дня стало відомо, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.