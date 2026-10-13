В Ірландії пройде страйк, на який збираються 300 тисяч держслужбовців

У вівторок, 13 жовтня, в Ірландії пройде страйк державних службовців, які вимагають підвищення зарплат.

Про це повідомляє RTE, пише "Європейська правда".

Генеральний секретар профспілки Fórsa Кевін Каллінан підтвердив, що завтрашній страйк відбудеться, незважаючи на останнє звернення уряду, зроблене сьогодні вдень, із закликом розпочати переговори щодо укладення нової угоди про оплату праці працівників державної служби.

Міністр з питань державних видатків Джек Чемберс зазначив, що Ірландія стоїть на порозі дуже серйозних економічних потрясінь, оскільки в рамках завтрашніх страйків у державному секторі будуть скасовані тисячі прийомів у лікарнях, а школи закриються.

Понад 300 000 працівників державного сектору, серед яких медсестри, лікарі, вчителі та державні службовці, візьмуть участь у 24-годинному страйку, а ще один страйк запланований на 21 жовтня.

Нагадаємо, також уже близько місяця тривають протести школярів у Франції. У вівторок, 13 жовтня, понад 160 тисяч школярів, студентів та профспілкових активістів вийшли на вулиці міст по всій Франції.

Раніше повідомляли про майже 7 тисяч затриманих під час протестів французьких старшокласників із середини вересня.