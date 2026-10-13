В Ирландии состоится забастовка, в которой планируют принять участие 300 тысяч госслужащих

Во вторник, 13 октября, в Ирландии состоится забастовка государственных служащих, требующих повышения зарплат.

Об этом сообщает RTE, пишет "Европейская правда".

Генеральный секретарь профсоюза Fórsa Кевин Каллинан подтвердил, что завтрашняя забастовка состоится, несмотря на последнее обращение правительства, сделанное сегодня днем, с призывом начать переговоры о заключении нового соглашения об оплате труда работников государственной службы.

Министр по вопросам государственных расходов Джек Чемберс отметил, что Ирландия стоит на пороге очень серьезных экономических потрясений, поскольку в рамках завтрашних забастовок в государственном секторе будут отменены тысячи приёмов в больницах, а школы закроются.

Более 300 000 работников государственного сектора, среди которых медсестры, врачи, учителя и государственные служащие, примут участие в 24-часовой забастовке, а еще одна забастовка запланирована на 21 октября.

Напомним, что уже около месяца продолжаются протесты школьников во Франции. Во вторник, 13 октября, более 160 тысяч школьников, студентов и профсоюзных активистов вышли на улицы городов по всей Франции.

Ранее сообщалось о почти 7 тысячах задержанных во время протестов французских старшеклассников с середины сентября.