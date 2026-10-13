У Франції тривають протести: на вулиці вийшли понад 160 тисяч учасників

У вівторок, 13 жовтня, понад 160 тисяч школярів, студентів та профспілкових активістів вийшли на вулиці міст по всій Франції.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

МВС Франції заявило, що 13 жовтня по всій країні вийшли 161 500 людей, тоді як аналогічні марші зібрали понад 260 тисяч учасників минулого вівторка.

Також, за оцінками, цього дня, навчання було перервано в 90% французьких університетів, а середні школи в Парижі, Марселі та інших містах знову були заблоковані.

Цього дня писали, що до протестів долучилася шведська активістка Грета Тунберг.

Нагадаємо, раніше повідомляли про майже 7 тисяч затриманих під час протестів французьких старшокласників із середини вересня.

А 7 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників.

Читайте детальніше у статті: Революція від школярів. Як системні проблеми з освітою призвели до масштабних протестів у Франції