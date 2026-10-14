ЗМІ вражені некомпетентністю нової прессекретарки Трампа

Західні ЗМІ жваво обговорюють перший брифінг нової речниці Білого дому Кеті Захарії, який тривав 14 хвилин і під час якого питання дозволили поставити лише трьом журналістам.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У The Guardian відзначили, що її вибрали з відносної невідомості на посаду в Білому домі після короткої роботи в Міністерстві внутрішньої безпеки та перебування в Trump Media and Technology Group.

"Кеті Захарія, нова прессекретарка Білого дому, у вівторок дебютувала на трибуні, продемонструвавши стільки ж теплоти, мудрості та політичної вправності, скільки й аватар штучного інтелекту", – зазначає видання.

"Захарія говорила штучно, мала нервові тики та уникала зорового контакту. З моторошною відсутністю емоцій вона подавала протрампівські тези, відповіла лише на три запитання і зникла через 14 хвилин", – йдеться у матеріалі.

Журналіст The Guardian зазначив, що її попередниця Керолайн Левітт хоча б із запалом виголошувала протрампівські тези.

У Spiegel звернули увагу, що половину і так нетривалого брифінгу Захарія присвятила зачитуванню заздалегідь підготовленого повідомлення з вихвалянням Трампа. Час від часу вона підіймала очі від своїх нотаток і посміхалася.

Після запитань від трьох журналістів із правих ЗМІ – Breitbart, Fox News та Daily Mail – вона раптово завершила брифінг.

"Початок видався нелегким: Захарія виглядала знервованою – що різко контрастувало з упевненими та вичерпними виступами її попередниці, Керолайн Левітт", – пише Spiegel.

Коли Захарія розповідала про свою сім’ю, вона на мить переплутала чоловіка зі своїм керівником: "Мій президент, вибачте, мій чоловік". Вона засміялася й додала: "Це було дотепно".

Вона не змогла відповісти на найважливіше запитання журналістів: чи припинили США обмін розвідувальною інформацією з Україною. "Я повернуся до цього пізніше", – сказала Захарія.

"Для присутніх журналістів, які мали запитання щодо поточних політичних проєктів уряду, її монолог виявився марним. Усе, що вона сказала, вже неодноразово повторювали президент або його прихильники, використовуючи точно такі самі аргументи", – зазначає у свою чергу Welt.

"Багато хто може висловлювати похвалу на адресу Трампа – насамперед сам президент. Справжнє мистецтво прессекретаря полягає в тому, щоб перетворювати відповіді на складні запитання журналістів на ефективні коментарі. Керолайн Левітт досконало опанувала це мистецтво; Захарія ж ще не досягла такого рівня", – стверджують німецькі журналісти.

Варто зазначити, що на сайті Білого дому перший брифінг нової прессекретарки названо потужним, переконливим і таким, що викликав широке висвітлення у ЗМІ.

9 жовтня Кеті Захарія, консервативна коментаторка, яка короткий час працювала в Міністерстві внутрішньої безпеки США, була обрана наступною речницею Білого дому.

У серпні стало відомо, що речниця Білого дому Керолайн Левітт, яка нещодавно повернулась до роботи після відпустки у зв’язку з народженням дитини, вирішила остаточно йти з посади задля родини.

28-річна Левітт стала наймолодшою речницею Білого дому. Вона запам’яталась, серед іншого, неприховуваною зневагою до ЗМІ, крім тих, що є компліментарними до Трампа, і витримувала відповідний стиль спілкування.