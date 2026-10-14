СМИ потрясены некомпетентностью нового пресс-секретаря Трампа

Западные СМИ активно обсуждают первый брифинг нового пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии, который длился 14 минут и в ходе которого задать вопросы разрешили лишь трем журналистам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В The Guardian отметили, что её выбрали из относительной неизвестности на должность в Белом доме после короткой работы в Министерстве внутренней безопасности и пребывания в Trump Media and Technology Group.

"Кэти Захария, новый пресс-секретарь Белого дома, во вторник дебютировала на трибуне, продемонстрировав столько же теплоты, мудрости и политической ловкости, сколько и аватар искусственного интеллекта", – отмечает издание.

"Захария говорила неестественно, у неё были нервные тики, и она избегала зрительного контакта. С пугающим отсутствием эмоций она излагала протрамповские тезисы, ответила лишь на три вопроса и исчезла через 14 минут", – говорится в материале.

Журналист The Guardian отметил, что её предшественница Кэролайн Левитт хотя бы с задором излагала протрамповские тезисы.

В Spiegel обратили внимание, что половину и без того непродолжительного брифинга Захария посвятила зачитыванию заранее подготовленного сообщения с восхвалением Трампа. Время от времени она поднимала глаза от своих заметок и улыбалась.

После вопросов от трёх журналистов из правых СМИ – Breitbart, Fox News и Daily Mail – она внезапно завершила брифинг. "Начало оказалось нелегким: Захария выглядела нервной – что резко контрастировало с уверенными и исчерпывающими выступлениями её предшественницы, Кэролайн Левитт", – пишет Spiegel.

Когда Захария рассказывала о своей семье, она на мгновение перепутала мужа со своим руководителем: "Мой президент, простите, мой муж". Она рассмеялась и добавила: "Это было остроумно".

Она не смогла ответить на самый важный вопрос журналистов: прекратили ли США обмен разведывательной информацией с Украиной. "Я вернусь к этому позже", – сказала Захария.

"Для присутствующих журналистов, у которых были вопросы о текущих политических проектах правительства, её монолог оказался бесполезным. Всё, что она сказала, уже неоднократно повторяли президент или его сторонники, используя точно такие же аргументы", – отмечает в свою очередь Welt.

"Многие могут выражать похвалу в адрес Трампа – прежде всего сам президент. Настоящее искусство пресс-секретаря заключается в том, чтобы превращать ответы на сложные вопросы журналистов в эффективные комментарии. Кэролайн Левитт в совершенстве овладела этим искусством; Захария же еще не достигла такого уровня", – утверждают немецкие журналисты.

Стоит отметить, что на сайте Белого дома первый брифинг нового пресс-секретаря назван мощным и убедительным, а также вызвавшим широкое освещение в СМИ.

9 октября Кэти Захария, консервативная комментаторша, которая недолгое время работала в Министерстве внутренней безопасности США, была избрана следующим пресс-секретарем Белого дома.

В августе стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, недавно вернувшаяся к работе после отпуска в связи с рождением ребенка, решила окончательно уйти с должности ради семьи.

28-летняя Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома. Она запомнилась, среди прочего, нескрываемым пренебрежением к СМИ, за исключением тех, которые благосклонно относятся к Трампу, и придерживалась соответствующего стиля общения.