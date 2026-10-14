Мелони о "дизельном соглашении" Трампа: результат сомнительный, риски очевидны

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива является очень рискованным решением.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время выступления в парламенте накануне саммита лидеров ЕС, ее цитирует Rai News.

Мелони подчеркнула, что видит риски в так называемом "дизельном соглашении" между Россией и США.

"Договоренность о российском дизельном топливе, о которой в минувшую пятницу объявил президент США Дональд Трамп, является решением, которое я считаю очень рискованным", – заявила итальянский премьер.

Она подчеркнула, что "скачок цен на топливо обусловлен прежде всего войной в Иране, а не конфликтом в Украине".

"Таким образом, результат этого решения сомнительный, тогда как риски очевидны: легитимизация действий Москвы в то время, как её бомбы продолжают падать на украинские города, новые доходы для финансирования войны, неявное ослабление санкционного давления – это факторы, которые мы не можем игнорировать и которые противоречат тому, что до сих пор делали западные государства, включая США, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", – добавила глава правительства Италии.

Мелони подчеркнула, что основополагающими принципами действий итальянского правительства остаются поддержка Киева, с особым вниманием к гражданскому населению, давление на Москву и евроатлантическое единство.

Напомним, накануне двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Дональду Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

По данным "ЕП", в текст решения саммита лидеров ЕС на этой неделе планируется внести абзац с выражением сожаления со стороны Европейского Союза в связи с соглашением Трампа с Путиным.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше.