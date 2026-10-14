ЄС переказав Україні майже 3 млрд євро на дрони і нагальні військові потреби

Європейська комісія у середу виділила Україні 2,86 млрд євро на безпілотники, ракети та нагальні потреби на полі бою.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЄК, пише "Європейська правда".

Європейська комісія виділила 2,86 млрд євро в рамках оборонного компонента кредиту у розмірі 90 млрд євро. Ці кошти будуть спрямовані на придбання безпілотників, засобів протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби та боєприпасів.

"У той час як Росія стоїть на місці на лінії фронту, вона продовжує посилювати свої повітряні атаки, жорстоко завдаючи ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. Непохитна підтримка Європи як ніколи важлива для того, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір і врятувати життя людей", – прокоментувала Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії.

Як зазначили у Комісії, у той час як Україна готується до четвертої зими з моменту повномасштабного вторгнення Росії, термінова поставка оборонного обладнання гарантує, що її Збройні сили зможуть захистити цивільних громадян та міста від російських атак.

З 2022 року ЄС та його держави-члени надали Україні загальну підтримку в розмірі 231,5 млрд євро, у тому числі 3,8 млрд євро за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Нагадаємо, 11 жовтня, після телефонної розмови з фон дер Ляєн, президент Володимир Зеленський повідомив, що Європейський Союз цього тижня виділить Україні ще близько 3 млрд євро військової підтримки.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 вересня ЄС перерахував Україні транш у 3,3 млрд євро в межах Ukraine Support Loan на 90 млрд євро.