ЕС перечислил Украине почти 3 млрд евро на дроны и неотложные военные нужды

Европейская комиссия в среду выделила Украине 2,86 млрд евро на беспилотники, ракеты и неотложные нужды на поле боя.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЕК, пишет "Европейская правда".

Европейская комиссия выделила 2,86 млрд евро в рамках оборонного компонента кредита в размере 90 млрд евро. Эти средства будут направлены на приобретение беспилотников, средств противовоздушной обороны, ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

"В то время как Россия стоит на месте на линии фронта, она продолжает усиливать свои воздушные атаки, жестоко нанося удары по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре.

Непоколебимая поддержка Европы как никогда важна для того, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство и спасти жизни людей", – прокомментировала Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.

Как отметили в Комиссии, в то время как Украина готовится к четвертой зиме с момента полномасштабного вторжения России, срочная поставка оборонного оборудования гарантирует, что ее Вооруженные силы смогут защитить гражданское население и города от российских атак.

С 2022 года ЕС и его государства-члены оказали Украине общую поддержку в размере 231,5 млрд евро, в том числе 3,8 млрд евро за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Напомним, 11 октября, после телефонного разговора с фон дер Ляйен, президент Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз на этой неделе выделит Украине еще около 3 млрд евро военной поддержки.

Как сообщала "Европейская правда", 18 сентября ЕС перечислил Украине транш в размере 3,3 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan на 90 млрд евро.