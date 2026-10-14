Президент Латвії не хвилюється через затримку у формуванні нового уряду

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не бачить приводу для занепокоєння через те, що формування нового уряду поки що затягується.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Формування нового уряду Латвії за підсумками виборів до 15-го Сейму відбувається повільно.

Чинний прем'єр-міністр Андріс Кулбергс уже заявив у понеділок, 12 жовтня, що цього тижня переговори між потенційними коаліційними партнерами не відбудуться.

Цього тижня прем’єр бере участь у дискусії щодо майбутнього багаторічного бюджету ЄС, що вважає пріоритетом.

За словами президента, якщо говорити про формування уряду, то з того моменту, як він "політично" доручив Кулбергсу сформувати наступний Кабінет міністрів, нічого не змінилося.

"Часу достатньо", – вважає Рінкевичс.

Він нагадав, що підписати розпорядження про висунення кандидата на посаду прем’єр-міністра з юридичної точки зору він зможе лише 3–4 листопада, коли будуть затверджені повноваження 15-го Сейму, а нинішній уряд у зв’язку з цим оголосить про свою відставку.

Президент знову зазначив, що було б добре, якби новий Кабінет міністрів пропрацював весь політичний цикл – усі чотири роки повноважень 14-го Сейму.

Важливою, за словами президента, є урядова декларація, яка визначить і те, яким буде склад самого Кабінету міністрів. Рінкевичс зазначив, що, як йому відомо, робота над цією декларацією триває.

"У мене немає підстав ставити під сумнів цей процес. Так, я спокійний", – сказав Рінкевичс.

Як уже повідомлялося, на виборах до 15-го Сейму переконливу перемогу здобув "Об’єднаний список" чинного прем'єра, який отримав 35,3% голосів, свідчать попередні дані, узагальнені Центральною виборчою комісією.

Після цього латвійський президент доручив формувати уряд чинному прем’єр-міністру Андрісу Кулбергсу.

Читайте про це більше у статті "Європейської правди": Тріумф проукраїнського прем’єра: як Латвія проголосувала за нові обличчя і нинішній зовнішній курс