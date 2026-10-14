Президент Латвии не беспокоится из-за задержки с формированием нового правительства

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не видит повода для беспокойства в связи с тем, что формирование нового правительства пока затягивается.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Формирование нового правительства Латвии по итогам выборов в 15-й Сейм проходит медленно.

Действующий премьер-министр Андрис Кулбергс уже заявил в понедельник, 12 октября, что на этой неделе переговоры между потенциальными коалиционными партнерами не состоятся.

На этой неделе премьер принимает участие в дискуссии о будущем многолетнем бюджете ЕС, что считает приоритетом.

По словам президента, если говорить о формировании правительства, то с того момента, как он "политически" поручил Кулбергсу сформировать следующий Кабинет министров, ничего не изменилось.

"Времени достаточно", – считает Ринкевичс.

Он напомнил, что подписать распоряжение о выдвижении кандидата на пост премьер-министра с юридической точки зрения он сможет только 3–4 ноября, когда будут утверждены полномочия 15-го Сейма, а нынешнее правительство в связи с этим объявит о своей отставке.

Президент вновь отметил, что было бы хорошо, если бы новый Кабинет министров проработал весь политический цикл – все четыре года полномочий 14-го Сейма.

Важную роль, по словам президента, играет правительственная декларация, которая определит и то, каким будет состав самого Кабинета министров. Ринкевичс отметил, что, насколько ему известно, работа над этой декларацией продолжается.

"У меня нет оснований ставить под сомнение этот процесс. Да, я спокоен", – сказал Ринкевичс.

Как уже сообщалось, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список" действующего премьера, набравший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией.

После этого латвийский президент поручил сформировать правительство действующему премьер-министру Андрису Кулбергсу.

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