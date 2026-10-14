ЗМІ: польська поліція помилково відпустила диверсантів на об’єкті Starlink

Двох громадян Туреччини, підозрюваних у підпалі станції Starlink у Мазовецькому воєводстві, польська поліція перевірила на наступний день після інциденту, але їм дозволили піти.

Про це стало відомо газеті Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Як описує видання, 24 вересня місцевий дільничний перевірив чоловіків приблизно за 10 кілометрів від місця підпалу. Поліцію сповістили мешканці, стурбовані їхньою присутністю.

Один із турків нібито надав неправдиві особисті дані. Незважаючи на сумніви щодо документів, обом дозволили піти.

"Під час перевірки документів не було підстав для затримання чоловіків", – повідомила газеті поліція. Неофіційно правоохоронці пояснювали, що тоді також розглядалася версія самозаймання на станції Starlink.

За даними газети, чоловіки згодом поїхали на таксі до Варшави. Вони мали мокрий, брудний одяг і стверджували, що ночували в лісі.

Водій записав їхню розмову. Після перекладу в ній були виявлені слова про "операцію", "базу" та "супутник". Підозрюваних також пов’язали зі справою сліди відбитків пальців.

Через майже три тижні, 12 жовтня, було оголошено про затримання двох громадян Туреччини на території Німеччини. Як повідомило Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, підставою для цього стали матеріали, підготовлені польською поліцією, Агентством внутрішньої безпеки (ABW) та прокуратурою, а також раніше видані європейські ордери на арешт.

Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.