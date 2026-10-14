Суд в Германии арестовал турок, подозреваемых в поджоге объекта Starlink в Польше

Двоих турок, задержанных в Германии по подозрению в поджоге в сентябре станции Starlink в Воле-Кробовской в Мазовецком воеводстве, арестовали.

Об этом стало известно радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Экстрадиция турков в Польшу состоится не в ближайшие дни, а, скорее всего, через несколько недель. Немецкий суд, принимая решение в рамках европейского ордера на арест, не определил конкретный срок содержания под стражей.

Эта мера была применена на время проведения процедуры экстрадиции. Сейчас у подозреваемых есть время на обжалование судебного решения.

Остальные двое подозреваемых– женщина и мужчина, которых также задержали в Германии, – до сих пор находятся под стражей местной полиции. Неофициально сообщалось, что они помогали туркам в диверсионной операции.

Польская прокуратура поддерживает контакт с немецкими правоохранительными органами по поводу их дела. Если их участие в этой операции подтвердится, польские следователи должны подать в суд очередные ходатайства о выдаче по международному ордеру на розыск (ENA), чтобы их доставили в Польшу.

Пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска, произошел вечером 23 сентября.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

Также стало известно, что двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге Starlink, польская полиция проверила на следующий день после инцидента, но им разрешили уйти.