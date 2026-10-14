Зеленський прибув до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 жовтня, прибув до Великої Британії.

Про це він написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, в рамках візиту у нього заплановані, зокрема, переговори з британським прем’єром Енді Бернемом та аудієнція у короля Чарльза III.

"Сьогодні запланована аудієнція в Його Величності Короля Чарльза III. Буде також важлива зустріч із премʼєр-міністром Енді Бернемом. Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять", – поінформував Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію.

Також стало відомо, що Британія планує прискорити постачання Україні ракет LMM, які використовуються для збиття російських реактивних дронів.