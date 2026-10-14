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Зеленский прибыл в Великобританию

Новости — Среда, 14 октября 2026, 14:32 — Ирина Кутелева

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 октября, прибыл в Великобританию.

Об этом он написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, в рамках визита у него запланированы, в частности, переговоры с британским премьером Энди Бернемом и аудиенция у короля Чарльза III.

"Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Также состоится важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом. Будем обсуждать широкий спектр вопросов безопасности. Готовим решения, которые укрепят наши позиции", – сообщил Зеленский.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании договорились провести двустороннюю встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить сохранение санкционного давления на Россию.

Также стало известно, что Великобритания планирует ускорить поставки Украине ракет LMM, которые используются для сбивания российских реактивных дронов.

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Зеленский Великобритания
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