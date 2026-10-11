Зеленський домовився про зустріч з Бернемом на тлі послаблення санкцій США

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії домовилися провести двосторонню зустріч найближчими днями, щоб обговорити збереження санкційного тиску на Росію.

Як пише "Європейська правда", про це йшлося в телефонній розмові двох лідерів, повідомив український президент у соцмережах та пресслужба британського уряду.

Британський прем’єр-міністр у розмові із Зеленським визнав, що останні 24 години "були важкими" для України, та ще раз висловив свою повну солідарність.

Лідери обговорили важливість збереження тиску на Росію, а Бернем чітко дав зрозуміти, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкції проти РФ та вживатиме подальших заходів для стримування російської військової машини, спираючись на новий пакет санкцій, оголошений Лондоном цього тижня.

Лідери наголосили, що Росія має погодитися на негайне енергетичне перемир’я, припинивши свої жорстокі удари по українській інфраструктурі та атаки на судна у Чорному морі. Як зазначили в британському уряді, цей крок дозволить негайно збільшити постачання енергоносіїв та продовольства на світовий ринок.

Президент України поінформував главу уряду Британії про такі російські удари по українських містах, зазначивши, що постачання ППО залишається головним пріоритетом.

"Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію має значення. Обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати. Готуємо правильні спільні кроки та зустріч", – підсумував Зеленський розмову.

У Бернема додали, що зустріч лідерів відбудеться "найближчими днями".

Напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну, заявивши, що Україні "час обрати нового лідера".

Це сталося після оголошення Трампом домовленості з главою Кремля Владіміром Путіним про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запевнила, що Європа не послабить тиск на Росію після домовленості президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним.