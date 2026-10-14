Литва заморозила активи росолігархів Фрідмана і Усманова

У Литві вирішили заморозити активи російських олігархів Михаїла Фрідмана і Алішера Усманова в рамках своїх національних санкцій проти них.

Про це у себе в Х написав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив литовський міністр, виключення цих двох російських олігархів з-під санкцій ЄС стало неправильним сигналом.

"Литва вживає заходів і не буде закривати на це очі. Сьогодні ми заморозили активи Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова в рамках нашого національного режиму санкцій", – поінформував він.

Будріс наголосив, що санкційний тиск на Росію та тих, хто сприяє веденню нею війни, має бути посилений і підтримуватися на постійній основі.

Раніше Литва в рамках національних санкцій заборонила в’їзд Усманову і Фрідману. Також Естонія запровадила власні санкції проти цих олігархів.

Більше про те, як знімали санкції з Усманова та Фрідмана, читайте у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну"